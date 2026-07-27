ФСБ задержала хабаровчанина за шпионаж в пользу Новой Зеландии

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Силовики задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в государственной измене. Мужчина передавал секретные сведения разведке Новой Зеландии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как выяснили в ведомстве, россиянин 1971 года рождения сам вышел на связь с представителями службы безопасности и разведки зарубежного государства, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз", куда также входят США, Великобритания, Канада и Австралия.

"Из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, (мужчина. – Прим. ред.) передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", – отметили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ напомнили, что за нарушение вышеуказанной статьи законодательством РФ предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Еще одна операция по задержанию ранее прошла в Севастополе. Местный житель оказывал услуги по техобслуживанию вооружения иностранного государства, в отношении которого введен экспортный контроль.

Мужчина связался с представителями научно-исследовательского института (НИИ) другой страны, предложив услуги по определению состояния корабельных артиллерийских установок. Причем он осознавал, что это продукция военного назначения. В связи с этим ФСБ возбудила уголовное дело.

