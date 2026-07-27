Врач Перес: употребление одного бокала вина в день не приносит пользы организму

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Употребление одного бокала вина в день, вопреки распространенному мнению, не полезно для здоровья. Об этом заявила изданию ABC врач Ана Перес.

"Один бокал вина в день не является ни антиоксидантом, ни полезным для сердца. Это 55 литров вина в год, которые повреждают печень и артерии", – рассказала специалист.

Врач отметила, что вредным для организма считается и пиво. При этом Перес добавила, что не призывает полностью отказываться от спиртных напитков, но следует прекратить нормализацию ежедневного выпивания алкоголя.

Она также подчеркнула, что употребление сока или газировки во время приема пищи наносит ущерб здоровью. Специалист посоветовала пить воду во время еды для улучшения состояния здоровья.

Ранее стало известно о резком снижении употребления пива в России в 2025 году. По информации Национального рейтингового агентства, на одного взрослого россиянина в среднем приходилось около 60 литров пива в год, то есть на 17% меньше, чем в 2024 году. Розничная продажа пива в 2025 году сократилась на 16,7%, составив 607 миллионов декалитров.