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10 июля, 16:35

Общество

В России потребление пива упало до исторического минимума

Фото: 123RF.com/alenakr

Уровень потребления пива в РФ за 2025 год достиг рекордно низкого значения, сообщается на сайте Национального рейтингового агентства (НРА).

Выяснилось, что на одного взрослого россиянина в среднем приходится около 60 литров пива в год, то есть на 17% меньше, чем в 2024 году.

После рекордного для отрасли 2024 года рынок пива в РФ стагнирует. Спрос тогда рос на фоне ухода ряда иностранных брендов и подорожания импорта, но уже через год продажи резко снизились.

В 2025 году розничная продажа пива сократилась на 16,7%, составив 607 миллионов декалитров. Продажи пивных напитков снизились на 8,3%, до 95,5 миллиона декалитров. Спрос на медовуху, пуаре и сидр вырос на 5%.

В 2026 году показатель останется примерно на этом историческом ми­нимуме, уверены эксперты. Одной из главных причин снижения рынка эксперты назвали рост цен. За прошлый год пиво в среднем выросло в цене на 15%, выше инфляции.

Дополнительно на это повлияло изменение потребительских привычек. По данным НРА, все больше россиян выбирают более здоровый образ жизни, а зумеры все чаще отказываются от алкоголя в пользу безалкогольных напитков.

Ранее стало известно, что в июне 2026 года потребление алкоголя в России достигло рекордно низких значений, сопоставимых лишь с уровнем 1997–1998 годов. За последние 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. С начала года россияне сократили употребление алкоголя на 0,44 литра. До этого столь низкий объем фиксировался только в кризисные 1997–1998 годы – тогда он держался на отметке 7,6 литра на человека.

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