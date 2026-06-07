Минфину неизвестно об инициативе наносить на алкоголь изображения о вреде спиртного

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Министерство финансов РФ не знает ничего о предложении наносить на этикетки на алкогольных напитках изображения, которые будут предупреждать покупателей о последствиях злоупотребления спиртным. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил статс-секретарь – заместитель глава Минфина России Алексей Сазанов.

Ранее некоторые депутаты Госдумы направили на рассмотрение законопроект с данной инициативой. Руководитель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что это предложение в случае реализации повлияет в долгосрочной перспективе на культуру потребления спиртного в РФ и на здоровье местных жителей.

До этого владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил, что поколение зумеров не пьет алкоголь. Он отметил, что эта тенденция прослеживается повсеместно, в том числе на западных и восточных рынках. Однако он уверен, что культура виноделия "возьмет свое".

При этом в Минздраве Московской области предупредили, что регулярное употребление алкоголя может превратить женщину в мужчину на физическом уровне. По словам психиатра-нарколога Виталия Холдина, маскулинизация происходит из-за сбоя в гормональном балансе, поскольку спиртное не только снижает выработку женских половых гормонов, но и усиливает производство мужских.

В результате женский тип фигуры сменяется мужским, например, жировая ткань перераспределяется с бедер на живот и верхнюю часть туловища. Кроме того, голос становится ниже, кожа приобретает нездоровый красноватый оттенок, появляются отеки. Помимо этого, нарушение эндокринной системы может привести к росту волос по мужскому типу.

