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08 августа, 20:57

Экономика

Wildberries возьмет на себя упаковку товаров для поддержки продавцов

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Wildberries будет упаковывать товары продавцов, чей бизнес пострадал от атак БПЛА на логистические центры маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Маркетплейс тестирует новую услугу "Фулфилмент в СЦ" для предпринимателей, которые работают по модели FBS (продажи со склада продавца).

Как пояснили в компании, новая опция позволяет передать маркетплейсу некоторые этапы подготовки товаров к отправке покупателям. Продавцы будут собирать заказы, оформлять поставку и привозить ее в сортировочные центры. Дальше Wildberries сам дополнительно упакует товары и нанесет на них стикеры.

Благодаря этому общие расходы продавца будут сопоставимы с затратами при работе по модели FBW (продажи со склада Wildberries), пояснили в пресс-службе.

Сейчас такая услуга предоставляется тестовой группе продавцов. Если она окажется эффективной, маркетплейс распространит ее и на других партнеров.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что первоочередная задача мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак на логцентры Wildberries, является восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении их деятельности.

Основательница компании Татьяна Ким заявляла, что удары по объектам Wildberries наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже товаров военного назначения.

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