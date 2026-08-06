В РФ проработают меры поддержки бизнесменов, пострадавших из-за атак на склады Wildberries

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Минэкономразвития России готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак на склады компании Wildberries. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников в кулуарах VIII Российско-киргизского экономического форума.

"Минэкономразвития под руководством вице-премьера Александра Новака, совместно с Минфином России, Федеральной налоговой службой, Центральным банком прорабатывает ряд мер", – цитирует его ТАСС.

Первоочередная задача этих мер – восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности, отметил министр.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать логистические центры Wildberries с 18 июля. Основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким указывала, что удары по объектам компании наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют Wildberries в продаже товаров военного назначения.

Предпринимательница говорила, что в действиях нападавших нет ни логики, ни здравого смысла. В частности, они сами ранее заявляли о направленности атак на обычных граждан России.