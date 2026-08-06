Обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries в Тверской области

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Обломки беспилотника упали на логистический комплекс Wildberries, в результате незначительно поврежден фасад здания. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в MAX.

"Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Ранее атаке БПЛА подвергся склад Wildberries в Тульской области. В результате возник пожар, который на данный момент потушен. Также зафиксированы повреждения жилых домов и промышленных объектов в Новомосковске и Узловском районе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что угрозы для экологии нет – пробы воздуха показали отсутствие вредных веществ.