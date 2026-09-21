Временный управляющий "Ашаном" заявил о желании сохранить работу сети

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"Ашан" получил письмо от временного управляющего, в котором тот заявил о заинтересованности в сохранении бесперебойной работы ретейлера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Владимир Путин передал во временное управление российские активы французских Auchan ("Ашан"), FM Logistic, а также швейцарского Nestle. Мера затронула и бывшее российское подразделение французской Leroy Merlin (нынешний "Лемана Про"). В качестве временного управляющего выступило российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

В "Ашане" подчеркнули, что компания и все ее объекты продолжают работать штатно. В письме от гендиректора "Л.Е.В. Менеджмент" Андрея Краюшкина говорилось о заинтересованности в сохранении компании как единой торговой сети.

"Получение письма подтверждаем. Готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы", – добавили в пресс-службе.

Тем временем Nestle приняла к сведению решение о передаче "Нестле Россия" под временное управление. В компании ознакомились с указом главы государства и анализируют ситуацию. Кроме того, рассматриваются возможные варианты действий.