Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 08:23

Экономика

Временный управляющий "Ашаном" заявил о желании сохранить работу сети

Фото: ТАСС/Олег Елков

"Ашан" получил письмо от временного управляющего, в котором тот заявил о заинтересованности в сохранении бесперебойной работы ретейлера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Владимир Путин передал во временное управление российские активы французских Auchan ("Ашан"), FM Logistic, а также швейцарского Nestle. Мера затронула и бывшее российское подразделение французской Leroy Merlin (нынешний "Лемана Про"). В качестве временного управляющего выступило российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

В "Ашане" подчеркнули, что компания и все ее объекты продолжают работать штатно. В письме от гендиректора "Л.Е.В. Менеджмент" Андрея Краюшкина говорилось о заинтересованности в сохранении компании как единой торговой сети.

"Получение письма подтверждаем. Готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы", – добавили в пресс-службе.

Тем временем Nestle приняла к сведению решение о передаче "Нестле Россия" под временное управление. В компании ознакомились с указом главы государства и анализируют ситуацию. Кроме того, рассматриваются возможные варианты действий.

Читайте также


бизнесэкономика

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика