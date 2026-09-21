Токаев поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Владимиру Путину поздравление по случаю успешного проведения выборов в Госдуму девятого созыва. Об этом проинформировали в пресс-службе казахстанского лидера.

В поздравлении говорится, что голосование стало значимым событием в общественно-политической жизни России. Его итоги, как отмечается, говорят о широкой поддержке стратегического курса Путина, нацеленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.

Ранее президент России поздравил Токаева с победой партии "Адилет" на выборах в однопалатный парламент – курултай. Путин говорил, что высокая явка избирателей и результаты голосования подтверждают большую поддержку курса, который проводится под руководством казахстанского лидера.

Российский президент выразил уверенность, что депутаты курултая будут активно работать с российскими парламентариями для развития двусторонних отношений.