Россияне предпочитают дофаминовый декор для обновления интерьера осенью

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Обновить интерьер осенью решается почти половина россиян. При этом 63% респондентов предпочитают яркие акценты, следует из опроса "Группы Лента", который есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики отметили, что спрос растет в том числе на посуду, декор и текстиль насыщенных оттенков с яркими принтами. Однако разбавляют обстановку все по-разному. Например, 12% опрошенных добавляют что-то новое в интерьер каждый сезон. Еще 17% проявляют интерес к осенним коллекциям в магазинах. 15% респондентов рассматривают новое только в том случае, если необходима замена старой вещи.

Согласно результатам исследования, яркие оттенки в интерьере пользуются популярностью среди граждан. 24% предпочитают разбавлять спокойную цветовую гамму парой необычных элементов, 23% периодически выбирают что-то акцентное, а 16% предпочитают насыщенные цвета в целом.

Об интересе к яркому говорит и динамика продаж. В частности, в период с января по август яркие тарелки с принтами стали популярнее на 15% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Также на 18% вырос спрос на кружки, чашки и блюдца, на 12% – на бокалы и фужеры. На 9% чаще стали покупать салатники и миски, на 7% – доски для подачи.

При этом эксперты отмечают спрос и на другие дофаминовые товары для дома. Например, в 2,5 раза чаще покупают яркие вазы, в 3,4 раза – пледы с рисунками. Также в 1,2 раза больше интересуются кухонным текстилем.

Особенно лидируют цветочные узоры и изображения фруктов. Самыми популярными стали тарелки с геометрическими формами и растительными мотивами. Помимо этого, покупатели часто обращают внимание на необычные по форме чашки, например, напоминающие цветы. Особенно активно россияне приобретают вазы с лимонами, свечи с вишнями и декоративные подушки в виде ромашек.

Вместе с тем стали популярны аутентичные и колоритные предметы для кухни и дома. Это плетеные корзины, горшочки из глины, деревянные блюда, соусники и кувшины для вина. Аналитики также отмечают интерес к русским народным узорам и надписям на кириллице.

В то же время россияне стали чаще покупать не только яркий декор, но и товары для дома в целом. Например, с января по август на 19% чаще стали продаваться кружки, чашки и блюдца, на 15% – тарелки, примерно на 12% – текстиль для кухни. Также на 80% выросли продажи ваз, а на 15% – свечей и подсвечников.

Ранее эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, что декор в виде карты мира или компас в северо-западном секторе дома могут поспособствовать более частым путешествиям. Также в этом месте можно повесить фотографию того места, которое очень хочется посетить.

