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21 сентября, 12:11

Политика

На выборах в ГД аннулировали 36 850 бюллетеней

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

На выборах в Госдуму аннулировали 36 850 бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Недействительными признали бюллетени на 20 участках в 12 субъектах России. Помимо этого, за период голосования в 4 регионах от работы отстранили 17 членов избирательных комиссий, 6 из них представляли партию "Яблоко". По словам Памфиловой, среди причин отстранения была умышленная порча бюллетеней.

Глава ЦИК также заявила, что избирательная кампания 2026 года стала самой тяжелой для всех, кто давно занимается политическими выборами. По ее словам, организаторам пришлось приложить значительные усилия, чтобы голосование прошло в штатном режиме.

При этом Памфилова отметила сокращение числа сообщений о нарушениях, связав это с возможностью наблюдать за процессом в онлайн-режиме. Она заявила, что, несмотря на все вызовы и сложности, кампания прошла максимально спокойно и прозрачно.

Также Памфилова сообщила, что в 2026 году не было случаев признания итогов голосования на выборах и совмещенных с ними кампаниях недействительными. При этом в Крыму и Марий Эл зафиксировали два случая вброса бюллетеней – нарушителей отстранили от работы, а бюллетени признали недействительными.

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,32%. Свой голос отдали 62,6 миллиона россиян, из них 3,65 миллиона проголосовали онлайн, где явка достигла 90,88%

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