Устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика был пьян в момент аварии

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Водитель грузовика, который устроил аварию с 8 автомобилями на МКАД, в момент столкновения находился в состоянии опьянения. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы.

Ведомство взяло на контроль привлечение мужчины 1990 года рождения к уголовной ответственности в связи с нарушением правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух человек.

8 машин столкнулись на 104-м километре МКАД 20 сентября. Грузовик Sollers двигался по обочине и врезался в машины, стоявшие в очереди на заправку.

В результате два человека погибли, еще один пострадал. Подробностей о состоянии последнего не сообщалось.

