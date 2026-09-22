Депутат Даванков: обязательная прописка устарела и должна стать добровольной

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что обязательная регистрация граждан по месту жительства устарела и должна стать добровольной. Об этом он сообщил ТАСС.

"В XXI веке обязательная прописка в ее нынешнем виде – рудимент. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями", – пояснил парламентарий.

Даванков напомнил, что партия "Новые люди" подала в Госдуму законопроект, который предлагает сделать регистрацию по месту пребывания и месту жительства добровольной. Документ будет доработан с учетом поступивших замечаний.

Вице-спикер подчеркнул, что эта инициатива соответствует партийной программе, направленной на переход от разрешительной к уведомительной модели работы в различных сферах, включая открытие бизнеса.

"Если нет доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности – человек не должен сначала ходить по кабинетам и просить разрешения. Он уведомляет государство и начинает действовать, а контроль осуществляется уже по факту. С регистрацией логика та же. Нам нужно постепенно убирать государственные процедуры, которые перестали выполнять полезную функцию и существуют просто по инерции", – подчеркнул Даванков.

Ранее в МВД напомнили, что граждане России могут не оформлять регистрацию по месту пребывания, если находятся на месте непостоянной прописки не более 90 дней.

При этом свои особенности есть в разных регионах и городах страны. В частности, если человек постоянно проживает в Москве, но владеет домом в Подмосковье и находится там длительное время, он может не оформлять временную регистрацию.