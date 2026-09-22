Один школьник погиб и четверо ранены при нападении на школу в Турции

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Вооруженное нападение произошло на школу в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса. Об этом сообщает газета Sözcü.

По данным издания, в результате инцидента один ученик погиб, еще четверо получили ранения. Подробности произошедшего выясняются, отмечено в материале газеты.

Ранее в Великобритании 47-летний водитель автобуса пришел к дому экс-возлюбленной в маске и клоунском наряде. Он начал рычать и выть снаружи, а когда женщина в испуге заперла дверь, мужчина принялся бить по ней топором, пытаясь проломить проход.

После инцидента британца арестовали. Суд дал мужчине 18 месяцев общественных работ.