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22 сентября, 13:28

Транспорт

Верховный суд РФ потребовал проверять доводы водителя об алиби на момент правонарушения

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Верховный суд России отправил на пересмотр дело о лишении прав за пьяную езду водителя, заявившего о своей невиновности. По словам мужчины, его не было в регионе, а автомобилем управлял другой человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление высшей судебной инстанции.

Инцидент произошел 8 января 2023 года – инспектор ДПС на 80-м километре автодороги М-10 "Россия" в городском округе Клин Московской области остановил автомобиль Vortex Tingo, водитель которого имел признаки опьянения. Мужчина предъявил водительские права на имя Сергея Мартынова и отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Впоследствии мировой судья назначил нарушителю штраф 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года. Отмечается, что с решением согласились Клинский городской суд и Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Однако владелец машины настаивает на том, что не был в Подмосковье в указанный день, а правонарушение совершил иной человек, предположительно, предъявивший поддельные права на его имя. С жалобой мужчина дошел до Верховного суда, где предъявил письмо из полиции, из которого следует, что автомобиль находился в пользовании знакомой. Она подтвердила, что в день правонарушения ее супруг ездил в Москву по личным делам на этой машине, а инспекторы ГИБДД сняли его на видео.

Верховный суд уточнил, что при проверке доводов Мартынова о его непричастности не были допрошены лица, указанные в качестве понятых в протоколе об отстранении от управления транспортным средством, акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Помимо этого, не было допрошено и должностное лицо ДПС ГИБДД, составлявшее документы.

После обнаружения соответствующих нарушений дело вернули на новое рассмотрение в Клинский городской суд. Вопрос об установлении личности правонарушителя, по замечанию высшей судебной инстанции, является основным при объективном рассмотрении дела.

Ранее стало известно, что жителя Москвы лишили водительских прав на 6 месяцев из-за нестандартных государственных номеров, отклонение от установленной нормы было несколько миллиметров. Высота букв составила 62 миллиметра вместо 58, цифр – 80 вместо 76, а толщина линий – 16 миллиметров при норме 11 миллиметров. Теперь водитель пытается обжаловать решение и вернуть водительские права через суд. По его словам, машина зарегистрирована на родственника, который оформил дубликаты в фирме, имевшей право на их изготовление, а сам он эти номера не заказывал.

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