Эксперт Малиновский назвал стоимость видеорегистратора, способного защитить от автоподстав

Дорожные мошенники используют все больше схем обмана, например, кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках. Как избежать авторазвода – в материале Москвы 24.

Идут на таран

Одинокие девушки, пожилые люди и невнимательные водители чаще всего становятся жертвами дорожных мошенников, стремящихся искусственно сделать автовладельцев виновниками аварий. Например, только за первый квартал 2026 года организаторы автоподстав взыскали со страховых компаний 1,5 миллиарда рублей, сообщил телеграм-канал SHOT.

Схем развода несколько. Согласно одной из них, мошенники кидаются под колеса автомобиля, и героем такой истории в Москве стал пожилой водитель. После "столкновения" с детской коляской он оказался в полной растерянности из-за ложного ощущения вины. В тот же момент перед его авто появились встревоженная мать и агрессивный отец ребенка. Возможно, история закончилась бы выплатой крупной суммы денег "потерпевшим", если бы не блогер Рустам Баширов, который, будучи очевидцем, зафиксировал действия пары на камеру мобильного телефона и предал ситуацию огласке в социальных сетях.

"Они здесь долго-долго стояли, ждали, пока автомобиль начнет проезжать", – рассказал он журналистам телеканала Москва 24.

В ходе разбирательства выяснилось, что подставные пострадавшие и ранее практиковали подобный способ заработка в разных городах страны, где умышленно рисковали жизнью младенца ради денег.

Баширов добавил, что после инсценировки аварии мошенники принимали безналичные переводы на банковскую карту. В качестве подтверждения он привел историю одного пострадавшего водителя, у которого осталась расписка об отсутствии взаимных претензий. Также один из очевидцев зафиксировал на видео момент передачи наличных денег этой паре.

Еще один неприятный случай произошел с участием таксиста Бекбулата Байназарова, который в итоге оказался виновником ДТП. В разговоре с телеканалом Москва 24 он рассказал, что однажды камера видеонаблюдения зафиксировала темный автомобиль, преследовавший его белую иномарку и игнорировавший дистанцию. Попытка перестроиться привела к тому, что соседний водитель намеренно пошел на таран ради легкого заработка. Однако из-за правил маневрирования инспектор ДПС все равно признал виновным именно таксиста.



(водитель. – Прим. ред.) подрезал, но в итоге я оказался на его полосе, как бы не убедился в отсутствии машин. <...> Вроде бы ты думаешь, что человек тебя пропускает, но оказалось, что нет: у него были другие замыслы.

Бекбулат Байназаров водитель такси Онподрезал, но в итоге я оказался на его полосе, как бы не убедился в отсутствии машин. <...> Вроде бы ты думаешь, что человек тебя пропускает, но оказалось, что нет: у него были другие замыслы.

Главная задача автоподставщиков заключается в том, чтобы искусственно возложить вину за аварию на другого водителя. Для этого мошенники заранее подбирают локацию без дорожных камер и часами выслеживают потенциальную жертву, двигаясь по перекресткам.

Автоэксперт и журналист Роман Клопотов объяснил в беседе с телекалом Москва 24, что столкновения по касательной никогда не происходят спонтанно. По его словам, злоумышленники сначала долго ведут намеченный автомобиль, изучают его мертвые зоны и проверяют реакцию человека за рулем, умышленно приближаясь. Именно из-за такой тактики пострадала автоблогер Ольга Гусева, которая ехала по незнакомым улицам очень аккуратно, чем и привлекла внимание преступников.

"Я убедилась, что здесь все хорошо, делаю поворот и понимаю: куда-то я упираюсь. Поворачиваю голову и смотрю, что здесь уже стоит машина. Это было очень резко и неожиданно, и, конечно же, я удивилась, как это вообще получилось", – вспомнила Гусева в беседе с журналистами.

После столкновения из машины вышел агрессивный водитель с "братками", который начал угрожать девушке, а вскоре на место прибыли и подставные аварийные комиссары – участники схемы. Они стали психологически давить на девушку и убеждать ее в виновности еще до приезда сотрудников ДПС, игнорируя слова других очевидцев о том, что второй автомобиль умышленно подрезал Ольгу.

В итоге мошенники оценили ущерб в относительно небольшую сумму – 10 тысяч рублей. Пострадавшая призналась, что согласилась отдать эти деньги, поскольку оказалась одна в незнакомом городе под жестким прессингом мужчин.

Как защитить себя

С автомобилистом Денисом Ханом из Новосибирска произошел аналогичный случай. Мужчина только подготовил свою машину к продаже и привел ее в идеальное состояние, как планы нарушила схема "тормоз после обгона". Неизвестный автомобиль резко обогнал Дениса и спровоцировал столкновение.





Денис Хан автомобилист Он прямо как будто нажал педаль в пол и въехал в меня. Я выхожу из машины, он тоже – и начинает как будто бы разводить руками: "Ну как так-то? Как ты мог вот так вот в меня въехать?" И я смотрю на него, появляется тишина такая неловкая, и потом он смотрит на мой регистратор.

Последний как раз является одним из главных способов защиты от дорожных мошенников, так как преступники избегают попадания в объективы камер. Видеозапись способна раскрыть суть преступного замысла и зафиксировать его участников, причем устройство способно вести съемку дороги, салона или обеих зон одновременно.

При возникновении автоподставы данные с регистратора наряду с показаниями очевидцев служат официальным подтверждением невиновности водителя. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно подходить к выбору прибора и обращать внимание на дополнительные опции – например наличие датчика удара, который автоматически сохранит запись в момент столкновения.

Причем, покупая прибор, нужно обратить внимание на функции защиты видеофайлов от перезаписи в момент удара. Без этой опции нужный ролик может автоматически удалиться через 3 часа работы девайса, из-за чего водитель лишится ключевых доказательств, отметил в разговоре с Москвой 24 руководитель отдела сервиса систем видеоконтроля Алексей Малиновский.

Устройства с подобной защитой стоимостью около 30 тысяч рублей обычно оснащаются двумя камерами для съемки спереди и сзади. Они фиксируют не только момент столкновения, но и дорожную обстановку до и после инцидента. На рынке представлены и более дорогие модели, поддерживающие удаленный доступ и автоматическое сохранение записей в облачное хранилище. Для обеспечения кругового обзора владельцу авто потребуется установить сложную многоканальную систему видеонаблюдения.

"Есть штатные системы кругового обзора в автомобилях, но, к сожалению, они пока сырые и недоработанные. Их функционал заключается в том, чтобы помочь водителю парковаться. К сожалению, пока эти камеры не фиксируют запись на какие-то носители. То есть фиксируется только происходящее с передней камеры, в редких случаях сзади", – пояснил эксперт.

Не только ДТП

"Спецреп": автоподставщики

Угроза может исходить не только от других водителей, но и пассажиров, что особенно актуально для таксистов. Одним из таких примеров стала ситуация с пожилой женщиной, которая обратилась к одному из водителей с просьбой оформить доставку корма. Следуя внутренним правилам безопасности, мужчина попросил показать содержимое посылки. При осмотре вместо заявленных вещей для питомца внутри обнаружился подозрительный пакет, рассказал журналистам маркетолог таксопарка Али Муратов.

"Я не знаю, что там внутри, и водитель тоже, но в любом случае там что-то запрещенное. Каким образом бабушка пошла на это действие, я не знаю. И водитель молодец, что отказался везти. Его, условно, могли остановить через километр и за это привлечь", – отметил он.

Другой резонансный инцидент произошел, когда такси остановила блондинка. Рядом с ней стоял черный автомобиль с компанией мужчин. Незнакомцы начали настойчиво требовать, чтобы водитель подвез девушку, однако после его отказа женщина все равно села в салон и устроила провокацию: принялась громко кричать, обвиняя таксиста в домогательствах. В ответ на это водитель указал ей на установленные в салоне камеры видеонаблюдения.

Рассказывая об этом, маркетолог пояснил, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Демонстрация работающей видеокамеры помогла таксисту оперативно разрешить этот конфликт и избежать дальнейших проблем. Причем эксперты отмечают, что подобные ложные жалобы и инсценировки часто используются пассажирами из-за банального нежелания оплачивать стоимость поездки.

Выгода от страховых выплат

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат. В отличие от добровольного страхования КАСКО, которое защищает собственный автомобиль, полис ОСАГО обязателен для всех водителей, что и делает его главным инструментом в схемах злоумышленников.





Дмитрий Черкасов руководитель пресс-службы страховой компании Если у человека есть лишь полис ОСАГО, компенсация происходит только в адрес возможного мошенника. Вам же, если вы виновник, придется ремонтировать автомобиль за свои деньги. То есть это главная проблема мошенничества. КАСКО есть не у всех: на старый автомобиль, например, его практически нельзя купить.

Для увеличения выплат организаторы автоподстав часто используют подержанные премиальные иномарки с дорогими запчастями, наспех восстанавливая их после каждого столкновения. Поскольку максимальный лимит компенсации по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, всю сумму сверх этого ограничения мошенники пытаются взыскать с пострадавших водителей через суд. По этой причине для жертвы обмана разбирательства и финансовые претензии могут тянуться еще долго.

Адвокат и автоэксперт Сергей Радько подчеркнул, что автоподставы "были, есть и будут, равно как и другие виды правонарушений преступлений".

"Просто всем нужно понимать, что если у вас есть страховка ОСАГО, то ссылаемся только на нее. Никогда никому ничего на месте не платим, всем своим видом показываем оппоненту, что мы готовы ждать полицию сколько угодно", – посоветовал он.

Важно помнить: мошенники запугивают водителя суровыми последствиями, которых по закону быть не может, чтобы вынудить заплатить. Доскональное знание ПДД является надежным способом защиты от автоподстав.

