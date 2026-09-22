Пропавшую в Приангарье пенсионерку нашли живой спустя четыре дня поисков

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Иркутской области нашли пенсионерку, которая пропала в лесу почти четверо суток назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Внучка пенсионерки обратилась в отдел полиции Зиминского района в ночь на 19 сентября. Она рассказала, что бабушка ушла из села Новолетники в лес за ягодами и заблудилась.

Полицейские организовали поисковые мероприятия, в которых участвовали более 60 сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Они обследовали лесной массив, в том числе с использованием техники и беспилотников.

Поиски осложнялись тем, что в районе местные жители видели медведя. Кроме того, тайга была заболочена, а ночью температура воздуха опускалась ниже 0 градусов. Помимо этого, иногда шел дождь.

До утра женщина отвечала на звонки по телефону и успела сказать полицейским, что слышит сирены служебных машин, после чего связь прекратилась. Днем 22 сентября пенсионерку увидели участники одной из поисковых групп, передвигавшиеся на вездеходе. Она сообщила, что чувствует себя хорошо, но очень устала.

Оказалось, что все это время женщина питалась клюквой, пила найденную воду, видела и слышала диких зверей. Пенсионерка поблагодарила всех, кто искал и переживал за ее судьбу.

Ранее в Архангельской области обнаружили живым мужчину, который пропал в лесу. 5 сентября он ушел за грибами с коллегами в районе поселка Луковецкого и заблудился.

В лесу он ориентируется плохо, а при себе у мужчины были только зажигалка и телефон, однако связи на том участке не было. 17-го числа мужчину заметили на технологической дороге недалеко от поселка другие грибники. Они привезли его в ближайший магазин. Сотрудники узнали пропавшего по ориентировке и связались с поисковиками.

Мужчина рассказал, что все это время жил в лесу, слышал вертолет, выходил на болото, но это не помогло. Все 12 дней он ничего не ел и сильно ослаб. Спасенного доставили в больницу Архангельска после случившегося.

