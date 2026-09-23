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Общество

Минпросвещения РФ введет профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Профильный ЕГЭ для поступающих в педагогические вузы начнут сдавать с 2027 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему профилю подготовки. Например, будущие учителя математики – математику, а будущие учителя истории – историю.

Кравцов отметил, что ранее такой принцип поступления уже действовал, однако позже от него отказались. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают обязательный ЕГЭ по обществознанию.

"Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки", – сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Минобрнауки России подготовило проект изменений в порядок приема в университеты, которые начнут действовать с 2027/28 учебного года. Изменения коснутся списка предметов, которые нужно сдавать на ЕГЭ, перечня индивидуальных достижений и порядка учета результатов олимпиад.

Например, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, в том числе на все специальности в сфере машиностроения. В некоторых вузах теперь история будет обязательным экзаменом вместо возможности выбора между историей и обществознанием.

Новые правила поступления в российские вузы могут начать действовать с 2027 года

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