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23 сентября, 18:38

Экономика

Минэкономразвития выбрало 8 холдингов для переезда из Москвы в регионы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Планы по перемещению части работников в регионы есть у 8 крупных российских холдингов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным.

"Мы определили крупнейшие холдинги по следующим критериям: штат от 2 тысяч человек, находятся под мониторингом Росстата, не относятся к ОПК и управляются правительством. В итоге в фокусе осталось 8 холдингов", – отметил Решетников.

В структуры этих компаний входят 250 организаций в Москве, где работают 270 тысяч человек. В список вошли РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО" и "Зарубежнефть". По словам министра, каждая компания уже имеет план, как будет двигаться.

В качестве примера Решетников привел РЖД, которые создают инновационный кластер во Владимирской области и разместит там до 2 тысяч работников. "Транснефть" планирует перевезти в регионы до тысячи сотрудников.

Ранее Путин заявил, что переезд крупных государственных компаний и корпораций из Москвы в регионы не повредит городу. Президент напомнил, что такое решение необходимо для разгрузки столицы и возможности дать импульс развитию бизнеса в субъектах РФ.

Также, по словам российского лидера, это позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места. Глава государства привел в пример переезд компаний "Русгидро" и "Банк ПСБ".

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