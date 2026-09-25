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25 сентября, 10:55

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Депутат Свинцов: сбои в Roblox могут быть из-за проблем у зарубежных поставщиков услуг

В ГД назвали возможную причину неполадок в работе Roblox

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Сбои в работе игры Roblox могут быть связаны с неполадками на стороне зарубежных поставщиков услуг. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее СМИ сообщили о проблемах с подключением у некоторых пользователей платформы.

"Думаю, что сбой связан с тем, что наши западные оппоненты пытаются что-то испортить. <...> Скорее всего, это очередной происк западных компаний, которые опять что-то поломали – маршрутизацию, отозвали сертификаты на какое-то ПО и так далее", – допустил Свинцов.

По его словам, работоспособность Roblox будет восстановлена в течение суток или двух.

Свинцов также отметил, что сбои вряд ли связаны с деятельностью самих создателей игры, так как в функционал площадки вероятней всего вмешались сторонние поставщики. Возможные изменения, предварительно, и привели к увеличившейся нагрузке и последующему падению.

Заблокированная в декабре 2025 года игра Roblox вновь заработала в России в июне 2026-го. Уточнялось, что компания исполнила требования российского законодательства в полном объеме и пообещала бороться с распространением нежелательного контента среди детей и подростков, из-за которого ранее доступ к платформе ограничили.

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