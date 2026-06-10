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10 июня, 18:21

Технологии

Roblox заработал в России без ограничений

Фото: кадр из игры Roblox; производство — Roblox Corporation

Игровая площадка Roblox заработала в России без ограничений. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

В свою очередь, эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов не исключил, что после этого могут быть разблокированы и другие ресурсы. Как он пояснил, разблокировка Roblox в первую очередь означает возобновление официальной поддержки. Это исключает использование обходных сайтов для доступа к игре.

Доступ к Roblox ограничили в декабре 2025 года из-за неэффективной модерации. На площадке распространялась пропаганда наркотиков и суицидального поведения, а несовершеннолетних вовлекали в противоправные действия.

Спустя время компания согласовала с российскими ведомствами необходимые меры для защиты детей от вредной информации, признав прежние технологии неэффективными.

Позже Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей поддержать снятие ограничений с Roblox, указав, что на платформе будет реализован комплекс мер для защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

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