Эксперт Пименов не исключил, что после Roblox могут быть разблокированы другие ресурсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

После Roblox в России могут быть разблокированы и другие ресурсы, заявил Москве 24 эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.

Он отметил, что никто не хочет терять такой сегмент, как Россия, поскольку аудитория в стране достаточно большая, а разработчики игр – в первую очередь коммерческие компании, которые заинтересованы в росте прибыли.

Снятие ограничений с Roblox, по мнению эксперта, при выполнении соответствующих требований было ожидаемо.

"В зависимости от желания и возможности работать с российским рынком не исключено, что и другие игровые платформы последуют этому примеру", – подчеркнул Пименов.

Он добавил, что разблокировка Roblox в первую очередь означает, что будет возобновлена официальная поддержка. Это исключает использование обходных сайтов для доступа к игре. При этом прямое взаимодействие с разработчиком позволяет получать помощь напрямую.

По словам эксперта, для пользователей нет минусов в решении о разблокировке платформы, так как это позволит вернуться к привычному контенту.

В декабре 2025 года в России ограничили доступ к Roblox из-за неэффективной модерации – на площадке распространялась пропаганда наркотиков и суицидального поведения, а несовершеннолетних вовлекали в противоправные действия.

Для того чтобы восстановить доступ пользователей к игре, в компании выразили готовность ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В июне необходимые меры для защиты детей от вредной информации были согласованы, благодаря чему Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей поддержать снятие ограничений с Roblox.

В министерстве отметили, что на платформе будет реализован комплекс мер для защиты несовершеннолетних как от опасной информации, так и от нежелательного поведения других пользователей.

