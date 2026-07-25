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25 июля, 22:54

Происшествия

Мошенники с помощью дипфейка выманили у пенсионера из Москвы более 20 млн рублей

Фото: depositphotos/Keola​

Мошенники выманили у 75-летнего москвича более 20,6 миллиона рублей, использовав дипфейк с изображением руководителя государственного органа. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, пенсионеру сообщили о предстоящем видеозвонке с якобы высокопоставленным чиновником. Во время разговора ему заявили, что с его счета были переведены деньги на финансирование преступной деятельности, после чего убедили "сотрудничать" с правоохранительными органами.

В течение месяца мужчина снимал со счетов крупные суммы, пересчитывал деньги перед камерой компьютера и передавал их приезжавшим курьерам. В мессенджере ему отправляли поддельные "документы о приеме денежных средств". По указанию злоумышленников пенсионер также продал автомобиль.

Ранее в Москве 26-летний мужчина под влиянием мошенников вскрыл сейф отца и передал незнакомой девушке наличные и пять слитков золота по 20 граммов каждый на общую сумму более 13,3 миллиона рублей. Злоумышленники убедили его, что деньги необходимо срочно "задекларировать". Возбуждено уголовное дело.

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