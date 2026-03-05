В Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 золотых слитков

Фото: 77.мвд.рф

В Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, неизвестные позвонили 80-летней москвичке. Они убедили ее купить 14 золотых слитков и передать их курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

Ущерб от действий аферистов составил 7 миллионов рублей. Полицейские уже задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Ставропольского края.

Молодой человек за обещанное вознаграждение забрал слитки золота, после чего передал их неустановленным соучастникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что 12 злоумышленников, которые представлялись известными личностями, обманули пенсионеров из Свердловской области на 8,6 миллиона рублей. Мошенники звонили пожилым гражданам, представляясь правоохранителями. После этого они рассказывали о якобы ДТП с участием родственников жертв и требовали деньги за "решение вопроса".