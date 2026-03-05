Форма поиска по сайту

05 марта, 11:57

Происшествия

На Кубани осужденный пытался склонить других заключенных колонии к госизмене

Фото: 123RF.com/folga2020

ФСБ и ФСИН России выявили в одной из колоний Краснодарского края осужденного, который пытался склонить сокамерников к государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В частности, мужчина 1958 года рождения предлагал другим осужденным заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, чтобы перейти на сторону противника. Также они должны были вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию.

В отношении вербовщика возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о содействии террористической деятельности и приготовлении к подстрекательству к государственной измене. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека из Мордовии. Его подозревают в вовлечении несовершеннолетних в совершение поджогов релейных шкафов на объектах железнодорожной инфраструктуры.

По предварительной информации, задержанный вступил в контакт с представителем украинской военной разведки через мессенджер Telegram и за вознаграждение согласился совершать поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории республики.

