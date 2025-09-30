Житель Мордовии задержан за привлечение подростков к терактам

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужб, злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакт с представителем военной разведки Украины и за денежное вознаграждение согласился поджигать релейные шкафы, расположенные около ж/д путей на территории Мордовии.

"Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона", – указали в ФСБ и добавили, что задержанный подозревается в совершении госизмены.

Ранее 15-летний подросток поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Бирюлево-Товарная – Чертаново в Москве. Происходящее молодой человек снимал на камеру мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Фигуранта уже заключили под стражу.