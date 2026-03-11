Today: итальянец 2 года следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до срыва

Фото: 123RF.com/bizoon

В Италии 31-летний мужчина довел бывшую возлюбленную до нервного срыва, преследуя ее с помощью дрона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на газету Today.

По данным СМИ, на протяжении двух лет мужчина отправлял девушке навязчивые сообщения и подарки, а затем начал запускать беспилотник над местами, где она находилась.

Кульминацией стало появление дрона, после которого у женщины случился нервный срыв. Полиция провела обыск у подозреваемого и изъяла дрон и два смартфона. На устройствах нашли снимки девушки и ее нового спутника, сделанные без ее согласия.

Суд запретил сталкеру приближаться к пострадавшей. Мужчине грозит тюремное заключение, так как в Италии подобное преследование квалифицируется как уголовное преступление.

Ранее неизвестная обстреляла дом, принадлежащий американской певице Рианне. 30-летняя женщина произвела около 10 выстрелов, несколько из которых попали в наружную стену здания, сидя в автомобиле.

В момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома. В результате ЧП никто не пострадал. Злоумышленница была оперативно задержана. После произошедшего артистка усилила меры безопасности и перенесла предстоящую фотосессию.

Согласно данным прокуратуры, обстрелявшей дом Рианны женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство.