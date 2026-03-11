Минобороны РФ: целью ударов Киева по КС "Русская" была остановка поставок газа в Европу

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Украина нанесла удары по компрессионной станции (КС) "Русская", чтобы остановить поставки газа европейским потребителям, заявили в Минобороны РФ.

Атака была совершена с помощью БПЛА самолетного типа. В ведомстве подчеркнули, что станция, находящаяся в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Станция подверглась атаке 11 марта. Кроме того, накануне были нанесены удары по КС "Береговая" и "Казачья". По данным ПАО "Газпром", с 24 февраля объекты энергетической компании на юге России подверглись атакам 12 раз, но все удары были отражены.

Владимир Путин ранее сообщал, что российским спецслужбам стало известно о подготовке Киевом подрыва трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Поддержку украинской стороне оказывали "некоторые спецслужбы Запада". Президент подчеркнул, что Москва проинформировала об этом турецкую сторону.

