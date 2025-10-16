Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену вектора поставок газа из России

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Подрыв трубопроводов "Северный поток" и отказ Евросоюза от российского газа поспособствовали ускорению смены вектора поставок данного ресурса. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Казалось бы, <...> отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу сократился, но затем вновь начал расти", – отметил он.

Как подчеркнул российский лидер, из-за демарша ЕС поставки российского газа начали рассматривать более перспективные и ответственные покупатели, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя из них.

Ранее стало известно, что комитет промышленности и энергетики Европейского парламента проголосует по полному отказу от газа и нефти России. Поправки вносятся в закон о реформировании энергетического сектора Евросоюза RePowerEU.

Согласно инициативе, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года. При этом действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года.

