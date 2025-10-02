Страны G7 планируют усилить давление на экспортеров нефти из России

Фото: depositphotos/tashatuvango

Страны Большой семерки (G7) согласились усилить давление на экспортеров российской нефти. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7 по итогам встречи в виртуальном формате.

В заявлении отмечается, что страны Большой семерки продолжат усиливать давление на государства, которые покупают нефть у России и помогают ей в обходе санкций.

Кроме того, министры финансов договорились принять меры для значительного сокращения импорта углеводородов из РФ.

До этого в конгресс США представили законопроект о введении санкций против "теневого флота" России. Проект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, которые задействованы в перевозке российской нефти вне международного контроля.