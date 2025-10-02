00:58Политика
Страны G7 планируют усилить давление на экспортеров нефти из России
Фото: depositphotos/tashatuvango
Страны Большой семерки (G7) согласились усилить давление на экспортеров российской нефти. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7 по итогам встречи в виртуальном формате.
В заявлении отмечается, что страны Большой семерки продолжат усиливать давление на государства, которые покупают нефть у России и помогают ей в обходе санкций.
Кроме того, министры финансов договорились принять меры для значительного сокращения импорта углеводородов из РФ.
До этого в конгресс США представили законопроект о введении санкций против "теневого флота" России. Проект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, которые задействованы в перевозке российской нефти вне международного контроля.