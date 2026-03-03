Fars: иранские системы ПВО работают по целям в небе на юго-востоке страны

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

Иранские системы ПВО отражают атаку в небе над городом Захедан на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Fars.

Также цели отражаются над административным центром провинции Систан и Белуджистан. Подробности о пораженных целях или повреждениях инфраструктуры не приводятся.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана по объектам в Израиле, Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число погибших иранцев в результате ударов США и Израиля возросло до 700. Согласно информации местных СМИ, атаки были совершены в том числе на школы, больницы, стадионы, рестораны и залы для свадеб.