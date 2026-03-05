00:48Происшествия
Три человека погибли в результате атак израильских БПЛА в Бейруте
Фото: ТАСС/Zuma
В результате ударов израильских БПЛА по Ливану погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения страны.
Целью атаки стала трасса, ведущая к аэропорту Бейрута. В результате еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
Позднее "Хезболла" начала обстрел Израиля с территории Ливана, на что Тель-Авив также ответил ударами. В частности, Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) провела серию атак на территории южного Ливана.