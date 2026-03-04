Не менее 100 морпехов США погибли при атаке на Дубай

Фото: ТАСС/Zuma

По меньшей мере 100 американских морских пехотинцев погибли в результате атаки на Дубай, сообщает газета "Известия" со ссылкой на штаб войск ПВО Ирана "Хатам-оль-Анбия".

Всего на военной базе США в арабском городе находились около 160 морпехов.

Военный конфликт между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой начался 28 февраля с превентивного удара по Исламской Республике. Тегеран, в свою очередь, ответил ракетным залпом по территории еврейского государства и американским базам, находящимся в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В первые дни эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, место которого, по данным СМИ, может занять сын Моджтаба Хаменеи. Число жертв среди мирного иранского населения к настоящему моменту возросло примерно до 940 человек. Однако точное количество не называется, поскольку многие остаются под завалами из-за разрушений.

