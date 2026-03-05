Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Также были повреждены несколько гражданских объектов. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее пять человек пострадали в Волгоградской области из-за атаки украинских дронов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что критических ранений пострадавшие не получили.

Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Для прохождения лечения их направили в отделение нейрохирургии.