Пять человек пострадали в Волгоградской области из-за атаки украинских БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Волгоградской области. В результате падения осколков дронов пострадали 5 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

Он уточнил, что критических ранений пострадавшие не получили. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА автомобиль "Газель", который доставлял продукты для жителей поселка в Погарском районе Брянской области.

По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате автомобиль полностью сгорел. Никто из местных жителей не пострадал.