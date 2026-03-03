03 марта, 23:59Происшествия
Пять человек пострадали в Волгоградской области из-за атаки украинских БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Волгоградской области. В результате падения осколков дронов пострадали 5 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Бочаров.
Он уточнил, что критических ранений пострадавшие не получили. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА автомобиль "Газель", который доставлял продукты для жителей поселка в Погарском районе Брянской области.
По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате автомобиль полностью сгорел. Никто из местных жителей не пострадал.