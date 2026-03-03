Трамп заявил об отсутствии у Ирана ВМС, ВВС и систем воздушного обнаружения

Фото: whitehouse.gov

У Ирана больше нет военно-морских сил (ВМС), военно-воздушных сил (ВВС) и систем обнаружения целей в воздухе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Их радары выведены из строя, практически все уничтожено", – сказал он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

По его словам, Израиль не вынуждал Соединенные Штаты начинать военные действия против Ирана.

"Возможно, это я их заставил. Мы вели переговоры с этими безумцами, и, по моему мнению, они собирались атаковать первыми", – добавил глава Белого дома.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика ударила по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, составляет около 787 человек. Одними из них стали верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

По словам Трампа, военная операция против Ирана должна была продлиться 4–5 недель, но у Соединенных Штатов есть потенциал проводить ее гораздо дольше. Он также анонсировал большую волну ударов в ближайшее время.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил атаки по Ирану и заявил, что последствия агрессии в отношении Исламской Республики проходят через весь Ближний Восток. По словам главы ведомства, Москва выступает за немедленное прекращение военных действий.