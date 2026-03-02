Иран подтвердил гибель высших руководителей силовых структур

Фото: ТАСС/Zuma

МИД Ирана подтвердил гибель министра обороны страны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранского ведомства.

Кроме того, в результате обстрелов погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур и секретарь Совета по обороне адмирал Али Шамхани.

В МИД выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

"Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", – заявили в ведомстве.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате одного из ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп допустил, что военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.