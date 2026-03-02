Форма поиска по сайту

02 марта, 04:55

Политика

Трамп заявил, что у него есть три кандидата для руководства Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выбрал трех кандидатов, которые, по его мнению, подойдут для руководства Ираном. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

При этом раскрывать их имена и вдаваться в какие-либо подробности американский лидер отказался.

"Я не стану раскрывать их сейчас. Давайте сначала завершим дело", – подчеркнул глава Белого дома.

Говоря о возможности смены власти в Тегеране, лидер США назвал идеальным сценарием ситуацию в Венесуэле, когда Штаты захватили президента Николаса Мадуро.

Трамп также допустил снятие санкций США с Ирана, если новое руководство будет демонстрировать прагматичность. При этом президент США не стал давать какие-либо обещания по защите иранцев, которые выступают за смену власти в стране.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ власти республики приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе одной из атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Американский лидер допустил, что совместная военная операция США и Израиля в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.

Аятолла Арафи стал членом руководящего совета Ирана

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

