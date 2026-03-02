Форма поиска по сайту

Цена нефти Brent превысила 81 доллар впервые с июня 2025 года

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость нефти марки Brent выросла на 12,2% и превысила 81 доллар за баррель впервые с 23 июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE.

По состоянию на 02:00 по московскому времени, нефть торговалась на уровне 81,79 доллара за баррель. Однако позже нефть замедлила рост и на момент публикации торгуется на уровне 79,55 доллара.

Ранее Иран на фоне эскалации в регионе принял решение закрыть Ормузский пролив для движения судов. Спустя время оманский центр морской безопасности сообщил, что у берегов Омана был обстрелян нефтяной танкер Skylight, который плавал под флагом Палау. В результате 4 человека пострадали, экипаж судна эвакуировали.

В Минтрансе РФ рассказали, что инцидентов с российскими судами под флагом РФ в районе Ормузского пролива не выявлено. В свою очередь, МИД РФ считает, что перекрытие пролива может привести к серьезному дисбалансу на мировых рынках нефти и газа, а также к прекращению экспорта из региона углеводородов.

В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил, что временно прекращает все рейсы через данный маршрут на неопределенный срок.

Эксперты предрекли глобальный энергокризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

