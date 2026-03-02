РЖД понизили стоимость билетов на "Ласточки" и "Сапсаны" к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Билеты на поезда "Сапсана" и некоторых "Ласточек" отправлением 8 марта можно приобрести по сниженной фиксированной стоимости, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

"Цена билета на них в этот день зависит только от категории места, а не от спроса и даты поездки", – добавили в компании.

Уточняется, что билеты на поезда "Сапсана" эконом-класса стоят от 1 888 рублей. Цены на "Ласточку" из Москвы в Санкт-Петербург, Иваново, Кострому или Нижний Новгород стартуют от 888 рублей.

Ранее в РЖД сообщили о возобновлении движения международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия 8 марта. В 2020 году оно было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

Поезда Забайкальск – Маньчжурия будут курсировать в обе стороны два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут. Продажа билетов откроется уже в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления составов.