Москалькова рассказала о борьбе России за возвращение 10 жителей Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области без каких-либо условий со стороны Украины. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что очень важно убедить Киев выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать гражданских лиц, оказавшихся на территории другого государства, без всяких условий.

Москалькова отметила, что на данный момент в Россию вернулись свыше 150 жителей Курской области, оказавшиеся на Украине. По ее словам, первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, однако с каждой новой партией появлялись все новые и новые условия. Омбудсмен указала, что такие действия похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что противоречит гуманитарному праву, здравому смыслу, нормам нравственности и морали.

Ранее Москалькова сообщила, что Киев отказывается принять семь граждан Украины, которых российские военные эвакуировали из зоны боевых действий. Она добавила, что в декабре 2025 года из зоны боевых действий вывезли 46 украинцев, 17 из них уже вернулись домой.