Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:47

Политика

Москалькова рассказала о борьбе России за возвращение 10 жителей Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области без каких-либо условий со стороны Украины. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что очень важно убедить Киев выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать гражданских лиц, оказавшихся на территории другого государства, без всяких условий.

Москалькова отметила, что на данный момент в Россию вернулись свыше 150 жителей Курской области, оказавшиеся на Украине. По ее словам, первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, однако с каждой новой партией появлялись все новые и новые условия. Омбудсмен указала, что такие действия похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что противоречит гуманитарному праву, здравому смыслу, нормам нравственности и морали.

Ранее Москалькова сообщила, что Киев отказывается принять семь граждан Украины, которых российские военные эвакуировали из зоны боевых действий. Она добавила, что в декабре 2025 года из зоны боевых действий вывезли 46 украинцев, 17 из них уже вернулись домой.

Читайте также


политика

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика