Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:49

Политика

Украина получила 1,5 млрд долларов по новой программе МВФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках новой 4-летней программы в формате механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

Всего Киев получит от МВФ 8,1 миллиарда долларов в течение 4 лет. Как указала Свириденко, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Ранее Совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Первые выплаты ожидаются во втором квартале этого года. От участия в предоставлении займа отказались Чехия, Венгрия и Словакия.

При этом СМИ писали, что Киев не получил от Вашингтона сотни миллионов долларов из-за бюрократии. Деньги должны были предоставить в тот период, когда на посту президента США находился Джо Байден.

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика