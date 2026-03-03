Украина получила 1,5 млрд долларов по новой программе МВФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках новой 4-летней программы в формате механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

Всего Киев получит от МВФ 8,1 миллиарда долларов в течение 4 лет. Как указала Свириденко, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Ранее Совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Первые выплаты ожидаются во втором квартале этого года. От участия в предоставлении займа отказались Чехия, Венгрия и Словакия.

При этом СМИ писали, что Киев не получил от Вашингтона сотни миллионов долларов из-за бюрократии. Деньги должны были предоставить в тот период, когда на посту президента США находился Джо Байден.