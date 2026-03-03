Армия Израиля сообщила об ударе по правительственным зданиям в центре Тегерана

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Тель-Авив нанес серию ударов по комплексу правительственных зданий в центре Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что в ходе атаки израильские военно-воздушные силы сбросили многочисленные боеприпасы на здание резиденции президента Ирана и здание Высшего совета нацбезопасности. Кроме того, ВВС атаковали место сбора высшего руководства республики и учреждение для подготовки военных офицеров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные объекты в регионе.

Общее число погибших в Иране с момента начала эскалации ситуации выросло до 787 человек. Зафиксировано около 1 039 ударов по 153 районам Ирана. Ущерб понесли по меньшей мере 504 объекта.

