03 марта, 20:48

Шоу-бизнес

Жена Харламова отреагировала на слухи о своей беременности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Супруга Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук отреагировала на слухи о своей беременности, пишет "СтарХит".

В беседе с изданием артистка заявила, что они с Харламовым не рассказывали коллегам о пополнении в их семье и не желают распространяться о личной жизни.

"А со стороны журналиста, который говорит то, чего нет, – это очень подло. Ну, в принципе мы не удивлены, уже не в первый раз такое слышим", – добавила Ковальчук.

Ранее СМИ сообщили, что о беременности актрисы журналистам рассказал коллега Харламова Денис Дорохов. Юморист отметил, что пока все это держится в тайне.

Слухи о беременности Ковальчук начали распространяться в Сети несколько недель назад, после того как артистка перестала появляться на светских мероприятиях и надела на премьеру супруга оверсайз жакет.

