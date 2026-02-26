Юморист Вадим Галыгин станет папой в четвертый раз

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Жена юмориста и шоумена Вадима Галыгина Ольга сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) о своей беременности, пишет "Газета.ру".

Галыгина обнародовала в соцсети кадры с гендер-пати. У супругов будет еще один сын.

Юморист попросил руки возлюбленной в 2010 году со сцены фестиваля Comedy Club в Турции. Чета воспитывает двоих сыновей – 14-летниего Вадима, названного в честь юмориста, и 6-летнего Ивана.

При этом у Галыгина также есть дочь Таисия, рожденная в браке с его первой женой Дарьей Овечкиной. Сейчас девушке 25 лет, в прошлом году она подарила артисту первого внука.

Ранее стало известно, что бывший "зять" экс-министра обороны России Сергея Шойгу Алексей Столяров станет отцом во второй раз. Его супруга, чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева, находится на 5-м месяце беременности. Она признавалась, что все последние праздники загадывала стать мамой.