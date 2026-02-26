Форма поиска по сайту

26 февраля, 18:01

Город

Самые интересные рестораны Москвы, открывшиеся в преддверии весны

Фото: depositphotos/emprise

В Москве к началу весны открылись новые гастрономические проекты. Среди них итальянские траттории, японские рестораны с акцентом на авторские техники и крупные пространства с панорамными видами.

Loro – Москва, Трубецкая, 10

В Хамовниках заработал второй Loro от Lucky Group. Ресторан занял двухэтажное пространство с панорамными окнами и видом на усадьбу Трубецких.

Кухня сочетает итальянские традиции и современный подход. В меню домашние анчоусы, крудо из сибаса с томатной водой, романо с тоннато. Среди десертов – авторский рецепт ромовой бабы и конфеты с логотипом ресторана.

Пространство вдохновлено эпохой модерн. Зал обставлен стульями "тонет", а на стенах развешаны работы современных художников. Также в заведении работают контактный бар и открытая кухня.

Второй этаж выполнен в камерной атмосфере с винным шкафом и raw bar (формат подачи свежих морепродуктов в ресторанах, при котором их готовят прямо на глазах у гостей. – Прим. ред.).

Core Mio – Москва, Пятницкая, 8

Итальянская траттория-пиццерия, интерьер которой выполнен в атмосфере неаполитанских улиц. В данном заведении работают открытая кухня, а также обстроена дровяная печь.

Меню разработали бренд-шеф Алессандро Симиоли и пиццайоло Александр Слуту. Продукты привозят из Италии. Гостям предлагают суп чанфотта, пасту с сальсиччей и проволоне, канолли.

В ресторане также работает гастрономическая лавка. Проект реализован Сергеем Гаспаровым и командой Parisi&Co.

Yuma – Москва, Новинский бульвар, 8

Новый ресторан холдинга Levantine Family занял 650 квадратных метров. Пространство разделено на несколько зон, оформлено цветами и кабинетами в японском стиле.

Главная особенность кухни – песчаный гриль и робата (традиционный японский гриль, который используется для приготовления блюд на открытом огне. – Прим. ред.). Продукты готовят в раскаленном песке, благодаря чему они получают дымный аромат и хрустящую корочку.

Меню от шеф-повара Марка Шах Акбари разделено на японскую и китайскую части. В японском разделе суши с торо, аками, хамачи и сладкой креветкой, осидзуси с маринованной скумбрией. В китайском – пекинская утка, дим-самы, курица по-сычуаньски, говядина в острых соусах и удон с морепродуктами.

Шеф-кондитер Денис Комляков подготовил интерактивный десерт с голосовым управлением.

Finch – Москва, Большой Сухаревский переулок, 1

Четвертое кафе Finch открылось в коллаборации с брендом одежды naohasa. Формат остался прежним – бранчи подают с утра до вечера.

Бренд-шеф Егор Москвичев продолжил концепцию комфорт фуд. В меню большие завтраки Finch, мини-сырники с фисташковой пастой, японские панкейки с разными топпингами.

Вечером подают салаты, супы и горячие блюда, включая тальятелле с креветками, лосось с картофелем и брокколи. В кофейной карте зерно от QQ, в чайной – листовые сорта и фруктовые композиции.

ODZU – Москва, 2-я Звенигородская, 12с1

Камерный японский ресторан в ЖК Lucky вдохновлен эстетикой режиссера Ясудзиро Одзу.

В меню сашими, суши, хенд-роллы и закуски, для который используются лосось из Мурманска, гребешок с Сахалина, рыба с японских рынков, осьминог из Марокко. Среди горячих блюд бавет в кодзи, гедза с креветкой, цыпленок терияке, удон с морепродуктами. В десертах мильфей с мисо-карамелью и моти.

Интерьер разработала студия ANZA by Anastasia Zemlyanskaya. В отделке дерево, штукатурка с каменными вкраплениями и керамогранит с эффектом кинцуги.

Boston Seafood & Bar – Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас3

В торговом центре "Метрополис" открылся четвертый ресторан сети Кирилла Мартыненко и Антона Лялина.

В меню креветки Boston, камчатский краб, тартары, татаки, треска, форель, палтус и гребешки. Особое внимание уделено дальневосточным продуктам, включая магаданских креветок. Интерьер выполнен в светлом современном стиле с панорамными окнами и открытой кухней.

Птичка by Novikov – Алтайский район, особая экономическая зона Бирюзовая Катунь, отель "Шамбала"

В пятизвездочном бутик-отеле открылся первый проект Novikov Group на Алтае. Ресторан сочетает авторскую кухню и традиции Грузии и Средней Азии.

В меню хинкали, хачапури по-аджарски, плов, чахохбили, чкмерули. Подают кавказские сыры, пхали и домашние соусы. Среди десертов "Птичье молоко" и вафельные трубочки со сгущенным молоком. Панорамные окна и терраса выходят на реку Катунь и горы.

Всего в конце 2025 и в начале 2026 года в Москве появилось более десятка новых ресторанов и кафе. Например, на Лубянке за это время открылся итальянский проект Rusty Rat&Pizza. Кроме того, на заводе "Кристалл" начал работать сезонный ресторан DNA Kitchen.

