Какие кафе и рестораны открылись в Москве в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в конце 2025 и в начале 2026 года появилось более десятка новых ресторанов и кафе. Об этом сообщает ИА Регнум.

Гастрономический бизнес в столице продолжает развиваться. Например, на Лубянке за это время появился итальянский проект Rusty Rat&Pizza. А сезонный ресторан DNA Kitchen был открыт на заводе "Кристалл". В центре Москвы также появилось чайное заведение Tea room.

Кроме того, жители и гости столицы могут посетить винный бар "Компаньон" в районе Китай-города. Рыбный ресторан Mür открылся на территории завода "Рассвет", а заведение Papandopulo – в ЖК Lucky. Здесь же открылся новый ресторан японской кухни Odzu.

Ресторатор и омбудсмен в сфере общественного питания по Москве Сергей Миронов ранее заявил, что ресторанный бизнес является одним из самых конкурентных сегментов. По его словам, в настоящее время приходится ориентироваться на сезонность продуктов и менять дизайн. В заведениях появляются летние, осенние, зимние, а также праздничные декоры.