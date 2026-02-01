ПВО сбила за ночь 21 беспилотник над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов сбили в Белгородской области, 5 – в Воронежской, а также по одному БПЛА – в Астраханской и Калужской областях.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка. В результате пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя.

Под ударом вражеских беспилотников также оказался поселок Зареченский в Орловской области. В результате воздушной атаки оказались повреждены остекления жилых домов и несколько автомобилей.