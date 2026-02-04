Пассажирские поезда задерживаются из-за схода цистерн с бензином под Тамбовом

Фото: телеграм-канал "112"

Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода цистерн с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Задержки наблюдаются у поездов № 3 Кисловодск – Москва, № 27 Симферополь – Москва, № 35 Адлер – Санкт-Петербург, № 37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород, № 101 Адлер – Москва, № 139 Кисловодск – Архангельск, № 266 Москва – Новороссийск и № 739 Воронеж – Москва.

В настоящее время решается вопрос о пропуске составов по альтернативному маршруту в обход барьерного места. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, в вагонах также поддерживается комфортная температура.

"Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", – уточнили в пресс-службе.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Тамбовом 4 февраля. В результате загорелся перевозимый в них бензин. По предварительной информации, пострадавших нет. На место ЧП направили пожарные и восстановительные поезда. Ликвидацией огня в данный момент занимаются 47 пожарных и 20 единиц техники.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.