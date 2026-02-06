Первый в мире препарат от болезни Бехтерева разработан в России

Фото: depositphotos/stockasso

Российские ученые готовы представить первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева "Сенипрутуг". Об этом РИА Новости сообщил ректор Пироговского университета, один из создателей лекарства Сергей Лукьянов.

Отечественное средство разрабатывалось около 19 лет. Его презентация пройдет в пятницу, 6 февраля, в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой.

По словам Лукьянова, новый российский препарат устраняет именно патогенные клетки, не ослабляя общий иммунитет пациента. Также еще одним значимым преимуществом лекарства стала редкая периодичность введения: инъекции требуются всего раз в полгода или даже год.

Это, как отметил ректор, предотвращает привыкание к лекарству и потерю его эффективности со временем.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул, что фармацевтическая отрасль в России за последние годы сделала колоссальный шаг вперед. Однако президент также отметил, что еще есть над чем работать.

В ответ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что в настоящее время фармпроизводители в России выпускают 86% наименований перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.